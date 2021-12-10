Стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов»

Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Сваты». Режиссер Андрей Яковлев объявил о продолжении шоу в своем Instagram-профиле.
Первую серию седьмого сезона «Сватов» покажут 20 декабря на украинском канале «1+1».
«К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на YouTube», — отметил Яковлев.
Сериал «Сваты» снимается украинской студией «Квартал 95» с участием российских актеров.
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