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4 часа назад

Стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов»

Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Сваты». Режиссер Андрей Яковлев объявил о продолжении шоу в своем Instagram-профиле.

Стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов»
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

Первую серию седьмого сезона «Сватов» покажут 20 декабря на украинском канале «1+1».

«К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на YouTube», — отметил Яковлев.

Сериал «Сваты» снимается украинской студией «Квартал 95» с участием российских актеров.

Ранее мы рассказывали про российские сериалы, которые достойны Голливуда.

ТВ,1+1,Андрей Яковлев,
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