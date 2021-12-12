Чем занимался Кизяков до "Пока все дома"

Тимур Кизяков известен зрителям как автор и ведущий программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1", которая ранее называлась "Пока все дома". Но о том, кем он был до этого, не знает практически никто. "Рамблер" расскажет, чем занимался Кизяков до того, как к нему пришла популярность.

Фото: Кадр из программы "Пока все дома" Кадр из программы "Пока все дома"

С начала 1990-х годов зрители каждое воскресенье наблюдали за тем, как Кизяков приходил в гости к знаменитостям их их семьям. Но в детстве он мечтал совершенно не об этом. Тимур родился в семье военного и инженера. И после окончания школы Кизяков всерьез думал пойти по стомам отца и стать военным. Так, он подал документы в Егорьевское военное училище, где стал учиться на пилота вертолета МИ-2.

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Однако уже на втором курсе Тимур стал сомневаться в правильности выбора направления. И, после окончания Егорьевского военного училища, Кизяков продолжил обучение, но в другом учебном заведении. Он поступил в Московский энергетический институт на специальность "Автоматика и телемеханика".

Что же касается телевидения, то там Кизяков оказался практически случайно. Как-то раз его приятель из ВГИКа пригласил Тимура поучаствовать в создании сценария для детской телепередачи "С утра пораньше". Его работала получила исключительно положительные отзывы, и уже в 1988 году ему предложили работу в центральном телевидении Советского Союза. Сначала Кизяков работал в качестве сценариста, а затем попробовал себя в роли телеведущего передачи "С утра пораньше".

Позже Тимур сосредоточился на реализации уже собственного проекта. И в конце 1992 года вышел первый выпуск его авторской телепередачи "Пока все дома". Он решил сделать упор на общении со звездами шоу-бизнеса в кругу их семьи. Первым гостем Кизякова стал актер и режиссер Олег Табаков.