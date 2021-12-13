Зайцев появился на ток-шоу после скандала

Блогер Нелли Овчинникова заявила, что Вячеслава Зайцева, страдающего от болезни Паркинсона, против воли водят на коммерческие шоу, используя его как марионетку. 83-летний модельер прокомментировал слухи вокруг себя.
«Я никогда не пойду против воли. Я пришел посмотреть просто, как художники молодые интерпретируют меня. Было здорово увидеть это воочию. Организация великолепна в этом плане. У меня нет претензий к работе Вадима и Алмаза», — сказал Зайцев на программе Дмитрия Борисова.
Модельер также заявил, что хотел бы вернуться к работе:
«Я хочу возглавлять свой Дом моды. Я хотел бы навести порядок там. Я хотел бы вернуться на свое рабочее место. Я рано отдал должность главного художника. Хочу вернуть себе вновь этот пост, потому что считаю, что не совсем удачно подобрал людей, которые остались в Доме. Люди ушли сами по себе, потому что не смогли работать с Расулом, а мой сын Егор оставил его заместителем директора. Не согласен с этим. Его ни в коем случае не должно быть. Этот человек очень далек от моды. Я напишу доверенность, чтобы Николай занялся вопросом моего возвращения и был мои помощником».
По словам Зайцева, он был в шоке, увидев состояние своего Дома моды, но сейчас процессы налаживаются:
«Сейчас всё работает великолепно. Егор со своей супругой Катей сделали очень хорошую экспозицию. Модели выставлены, повешены картины, купили прекрасные диваны, черные и белые, и стол рабочий».