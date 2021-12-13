Зайцев появился на ток-шоу после скандала

«Я хочу возглавлять свой Дом моды. Я хотел бы навести порядок там. Я хотел бы вернуться на свое рабочее место. Я рано отдал должность главного художника. Хочу вернуть себе вновь этот пост, потому что считаю, что не совсем удачно подобрал людей, которые остались в Доме. Люди ушли сами по себе, потому что не смогли работать с Расулом, а мой сын Егор оставил его заместителем директора. Не согласен с этим. Его ни в коем случае не должно быть. Этот человек очень далек от моды. Я напишу доверенность, чтобы Николай занялся вопросом моего возвращения и был мои помощником».