Соболев назвал запретные темы для шуток

Комик Илья Соболев перечислил запретные темы для шуток в юмористическом шоу «Прожарка», где он является ведущим, на телеканалах ТНТ и ТНТ4. Подробностями юморист поделился в интервью блогеру Карену Адамяну.

Фото: @sobolev_tut @sobolev_tut

По словам Соболева, некоторые гости просят не шутить на темы семьи и религии. Адамян отметил, что знает о подобной просьбе со стороны рэпера Тимати, который хотел избежать шуток про семью. Илья подтвердил эту информацию.