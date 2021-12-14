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56 минут назад

Соболев назвал запретные темы для шуток

Комик Илья Соболев перечислил запретные темы для шуток в юмористическом шоу «Прожарка», где он является ведущим, на телеканалах ТНТ и ТНТ4. Подробностями юморист поделился в интервью блогеру Карену Адамяну.

Соболев назвал запретные темы для шуток
Фото: @sobolev_tut@sobolev_tut

По словам Соболева, некоторые гости просят не шутить на темы семьи и религии. Адамян отметил, что знает о подобной просьбе со стороны рэпера Тимати, который хотел избежать шуток про семью. Илья подтвердил эту информацию.

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ТВ,Илья Соболев,Карен Адамян,Тимати,
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