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21 минуту назад

Раскрыта судьба шоу "Голос" после смерти Градского

На Первом канале обсуждают три возможных варианта будущего шоу «Голос» после смерти певца и композитора Александра Градского, который был одним из наставников в проекте. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источник.

Раскрыта судьба шоу "Голос" после смерти Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый сценарий предполагает, что место Градского может занять его старший сын Даниил. Согласно второму варианту, вместо певца в шоу будут использовать его голограмму. Третий сценарий — кресло артиста останется пустым. При этом участников команды Александра Градского распределят между другими наставниками: Димой Биланом, Леонидом Агутиным и Пелагеей.

По сообщению источника портала, вероятнее всего третий вариант. Какое решение примут создатели "Голоса", станет известно в пятницу 17 декабря.

Ранее Пригожин назвал претендентку на место Градского в "Голосе".

ТВ,Александр Градский,Дима Билан,
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