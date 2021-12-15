Раскрыта судьба шоу "Голос" после смерти Градского

На Первом канале обсуждают три возможных варианта будущего шоу «Голос» после смерти певца и композитора Александра Градского, который был одним из наставников в проекте. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источник.

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Первый сценарий предполагает, что место Градского может занять его старший сын Даниил. Согласно второму варианту, вместо певца в шоу будут использовать его голограмму. Третий сценарий — кресло артиста останется пустым. При этом участников команды Александра Градского распределят между другими наставниками: Димой Биланом, Леонидом Агутиным и Пелагеей.