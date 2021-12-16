Собчак против инфоцыган: что пишут о ее новом фильме-разоблачении

На YouTube-канале Ксении Собчак вышел новый документальный фильм, в котором она разоблачает авторские курсы звезд, на которых они учат, как стать успешными, богатыми, женственными и дальше по списку.
Вот, как прокомментировала подобного рода заработок знаменитостей журналистка:
«Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продает эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. У Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч. А обладатель красного «гелика» Гусейн Гасанов вообще обещает поделиться «мышлением миллионера», которое сделает нас богатыми за пару недель»,
— заявила Собчак.
Она отметила, что все блогеры прибегают к одной и той же схеме продвижения онлайн-курсов и марафонов:
«Ощущение, что с помощью этих манипуляций блогеры пытаются нас нагреть, а не «прогреть», продавая очередной *****марафон. Из-за этих милых ребят мы перестали видеть разницу между качественным онлайн-образованием и инфоцыганством. Сейчас каждый блогер, у которого есть хоть какая-то аудитория, учит жизни за деньги»,
— высказалась Ксения.
В документальном фильме журналистка в числе инфоцыган упомянула имена таких звезд, как Оксана Самойлова, Елена Блиновская, Гоар Аветисян, Валерия Чекалина и Виктория Боня, которые активно продавали (или продают до сих пор) подписчикам авторские курсы и марафоны по исполнению желаний и пробуждению женственности.
Поддержал Ксению Собчак писатель Сергей Минаев:
«Мы тут с приятелем недавно имели разговор о том, что в России вырос гигантский мыльный пузырь - наставничество, коучинг, мотиваторство и прочее инфоцыганство. На наших глазах создана и функционирует «экономика нае******», курсы, где людям за их деньги продают пословицы и поговорки, переформатированные в ИСТИНЫ (типа кредит брать нельзя - это перемещение денег от вас в банк). Родители покупали акции МММ, а их дети покупают курсы миллионеров. Обязательно посмотрите фильм про инфоцыган на канале @xenia_sobchak. Честно говоря, я просто ***** от того как просто, тупо и легко из людей доят деньги новые Остапы Бендеры. Это просто вышак (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)».
В Instagram Собчак призвала подписчиков рассказывать о своем опыте прохождения подобных курсов, а также попросила назвать имена предполагаемых инфоцыган, которых бы аудитория хотела бы видеть в ее новом выпуске, посвященном все этой же теме. Пользователи встретили фильм журналистки на «ура», благодарили Ксению за проделанную работу, а также возмущались, как бессовестно блогеры наживаются на доверчивых поклонниках. Отметим, что звезды, чьи имена были упомянуты в уже ставшим скандальным ролике, в большинстве своем пока предпочитают отмалчиваться. Только Елена Блиновская в Stories публикует слова поддержки своих поклонников, которые уверяют, что ее курсы действительно улучшают качество жизни и помогают исполнять желания.