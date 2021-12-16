Собчак против инфоцыган: что пишут о ее новом фильме-разоблачении

«Мы тут с приятелем недавно имели разговор о том, что в России вырос гигантский мыльный пузырь - наставничество, коучинг, мотиваторство и прочее инфоцыганство. На наших глазах создана и функционирует «экономика нае******», курсы, где людям за их деньги продают пословицы и поговорки, переформатированные в ИСТИНЫ (типа кредит брать нельзя - это перемещение денег от вас в банк). Родители покупали акции МММ, а их дети покупают курсы миллионеров. Обязательно посмотрите фильм про инфоцыган на канале @xenia_sobchak. Честно говоря, я просто ***** от того как просто, тупо и легко из людей доят деньги новые Остапы Бендеры. Это просто вышак (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)».