Муцениеце раскрыла гонорары звезд «Ледникового периода»

Российская актриса Агата Муцениеце раскрыла гонорары участников шоу "Ледниковый период", которое идет на Первом канале.
"Непрофессиональные участники зарабатывают за каждое выступление от ста до двухсот тысяч рублей. При этом тренировки проходят совершенно бесплатно. Их продолжительность составляет до шести часов в день", — рассказала Агата в эфире "Драйв-шоу" на "Авторадио".
Сумма гонораров, по словам Муцениеце, может меняться в зависимости от уровня мастерства, которое участник продемонстрировал на проекте. Важную роль также играет, насколько артисту удалось задержаться на проекте. Чем дольше участник остается в проекте, тем больше получает.
Ранее мы рассказывали, что внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, ставший участником шоу «Ледниковый период» на Первом канале, чуть не потерял палец.
Как утверждает музыкант, после случайного падения, фигуристка проехалась коньком по пальцу не его руке. В результате Пресняков получил глубокий порез, а его палец оказался почти отрезанным.