Муцениеце раскрыла гонорары звезд «Ледникового периода»

"Непрофессиональные участники зарабатывают за каждое выступление от ста до двухсот тысяч рублей. При этом тренировки проходят совершенно бесплатно. Их продолжительность составляет до шести часов в день", — рассказала Агата в эфире "Драйв-шоу" на "Авторадио".