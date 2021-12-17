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1 час назад

«Нельзя сравнивать «Игру» и КВН»: Медведева оценила программы

Юмористка Наталия Медведева высказалась о шоу «Игра» и о КВН. Об этом она рассказала в эфире шоу «Петя любит выпить».

«Нельзя сравнивать «Игру» и КВН»: Медведева оценила программы
Фото: @natalymedvedeva@natalymedvedeva

«Я смотрела «Игру». Это очень круто. Мне очень понравилось. Командный качественный юмор. Мне было очень хорошо. А потом я посмотрела 60-летие КВН и тоже получила огромное удовольствие. Нельзя сравнивать «Игру» и КВН. КВН — это был юбилей, тосты, ностальгическое милое состояние. Меня туда звали четыре раза, но я не пошла. И на «Игру» не пошла».

Актриса также отметила, что за такими проектами она может следить только со стороны.

«Это как ностальгия, но участвовать – нет. У меня сердце не выдержит. Сил просто нет», — заявила Наталия Медведева.

До этого мы рассказывали, что вырезанную из КВН песню Слепакова слили в соцсети.

ТВ,Игра,Наталия Медведева,
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