Сын раскрыл отношение Никулина к шуткам «Аншлага»

Честно могу сказать, чтобы никого не обидеть, — но не очень [нравились Юрию Никулину «Смехопанорама» и «Аншлаг»]. Вот когда была ещё первая редакция «Вокруг смеха» — с Александром Ивановым, там Лёня Ярмольник впервые засветился. Вот это реально было смешно, потому что это было свежее, и люди работали на энтузиазме. А любой проект долгосрочный в какой-то момент «садится», люди просто иссякают, — рассказал Максим Никулин.