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2 часа назад

Сын раскрыл отношение Никулина к шуткам «Аншлага»

Генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин в беседе с NEWS.ru рассказал, что его отец, народный артист СССР Юрий Никулин, со дня рождения которого 18 декабря исполнилось 100 лет, не лучшим образом относился к юмористическим программам «Смехопанорама» и «Аншлаг». По словам сына артиста, шутки в исполнении Евгения Петросяна и участников телепроекта Регины Дубовицкой «не очень» нравились Никулину-старшему.

Сын раскрыл отношение Никулина к шуткам «Аншлага»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Честно могу сказать, чтобы никого не обидеть, — но не очень [нравились Юрию Никулину «Смехопанорама» и «Аншлаг»]. Вот когда была ещё первая редакция «Вокруг смеха» — с Александром Ивановым, там Лёня Ярмольник впервые засветился. Вот это реально было смешно, потому что это было свежее, и люди работали на энтузиазме. А любой проект долгосрочный в какой-то момент «садится», люди просто иссякают, — рассказал Максим Никулин.

Он объяснил, что «нельзя всё время эксплуатировать одно и то же». Исключением, по его мнению, является «сНежное шоу» народного артиста России, советского клоуна Вячеслава Полунина.

Я восхищаюсь Славой Полуниным — человек придумал 30 лет назад «сНежное шоу», и можно уже больше ничего не придумывать. Это замечательно! — отметил директор Цирка на Цветном бульваре.

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