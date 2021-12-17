Стендап-комик рассказал об отношениях с фанатками

Резидент Comedy Club и популярный стендап-комик Андрей Бебуришвили рассказал о том, как он относится к романам с поклонницами. Этим он поделился в интервью журналу Glamour Russia для YouTube-канала.

"С жаждой жизни, открытые, "воздушные". Вот такие [девушки] мне нравятся. Не такие, которые думают только о карьере".

Комик также отметил, что не смог бы завести роман с поклонницей, которая одержима им, поскольку такое отношение, вероятнее всего, пугало бы его. Но при всем этом он не исключил возможности отношений с представительницей прекрасного пола, которой по душе его творчество.