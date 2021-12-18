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1 час назад

На "Голосе" почтили память Градского

В эфир вышел первый выпуск шоу "Голос", который прошел без одного из наставников, Александра Градского. Программа вышла в эфир на "Первом канале".

На "Голосе" почтили память Градского
Фото: Кадр из шоу "Голос"Кадр из шоу "Голос"

Выпуск начался с того, что ведущий Дмитрий Нагиев на сцене рассказал о том, что наставническое кресло Александра Градского никто занимать не будет.

"Замены Градскому нет и не будем. Давайте почтим память маэстро", — сказал Нагиев.

После того, как все присутствующие почтили память композитора, на сцену вышел Александр Розенбаум. Он исполнил песню в память об артисте, а потом сказал прощальную речь.

"Потеря Саши Градского — невосполнимая утрата для музыка, для народа нашего, — произнес артист. — Заменить его нельзя. Он достиг вершин в своей профессии. Спи спокойно, дорогой. Спасибо за все, что ты сделал для нас"

Также стало известно, что подопечные Градского также останутся без наставника. Теперь решать, кто пройдет в следующий тур, будут зрители. Ранее Константин Эрнст уже высказывался о том, что кресло Градского никто занимать не будет.

ТВ,Константин Эрнст,Александр Розенбаум,Александр Градский,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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