Изгнанный из России комик продает аннулированный ВНЖ

«Я решил, что я продаю свой вид на жительство в Российской Федерации как NFT. Его может купить любой желающий. Я поставлю цену 10 эфиров — это больше 40 тысяч долларов. Но вы можете предлагать любую сумму, хоть 50 долларов. Если это будет максимум, который предложат, я продам за 50 долларов. И я обещаю, что цена на этот NFT, вид на жительство, вырастет к тому моменту, когда я вернусь в Россию. А я точно знаю, что вернусь, пусть через сто веков», — рассказал Мирзализаде на своем канале в YouTube.