Изгнанный из России комик продает аннулированный ВНЖ

«Новая Газета» пишет, что белорусский юморист Идрак Мирзализаде выставил на аукцион свой аннулированный вид на жительство в России. Комик продает документ как невзаимозаменяемый токен — цифровой сертификат, который подтверждает право владения виртуальным активом.
«Я решил, что я продаю свой вид на жительство в Российской Федерации как NFT. Его может купить любой желающий. Я поставлю цену 10 эфиров — это больше 40 тысяч долларов. Но вы можете предлагать любую сумму, хоть 50 долларов. Если это будет максимум, который предложат, я продам за 50 долларов. И я обещаю, что цена на этот NFT, вид на жительство, вырастет к тому моменту, когда я вернусь в Россию. А я точно знаю, что вернусь, пусть через сто веков», — рассказал Мирзализаде на своем канале в YouTube.
Кроме того, комик вспомнил, как его задержали сотрудники центра «Э» в Белоруссии, и как он отбывал десятидневный административный арест в России.
Напомним, что шутка Мирзализаде о русских в шоу «Разгоны» стала причиной судебного разбирательства по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Сейчас юмористу запретили въезд на территорию России.