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28 минут назад

Куда пропала самая красивая ведущая телеканала “Россия 1”

Анастасия Чернобровина – ведущая программы “Доброе утро” получила прозвище “самой позитивной телеведущей”. Потому что рассказывала о серьезных вещах всегда позитивно. Однако неожиданно летом этого года она пропала с телеэкрана.

Куда пропала самая красивая ведущая телеканала “Россия 1”
Фото: New MagazineNew Magazine

Оказывается, в настоящее время Анастасия занимается съёмкой документальных фильмов и совмещает это с должностью советника президента Русского географического общества. В ее должностные обязанности входят поездки и сбор материала о народах и культурах других стран. Все эти сведения Чернобровина собирает для своей будущей диссертации.

Однако по-прежнему остается ведущей телеканала «Россия -1». В 2016 году журналистка впервые стала мамой, родила в 40 лет. Зрители об этом узнали в эфире утренней передачи, когда коллеги поздравили Анастасию с рождением первенца.

Известно, что в 2014 году Анастасия вышла замуж за ландшафтного дизайнера, ее муж часто бывает с командировками во Франции, пара любит вместе путешествовать.

ТВ,Доброе утро,Анастасия Чернобровина,Русское географическое общество,
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