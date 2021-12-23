Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Назван самый популярный телеканал россиян

Российский офис компании ECI Media Management подсчитал показатели аудитории всех федеральных каналов за первые 11 месяцев 2021 года и назвал самый популярный. Об этом пишет РБК.

Назван самый популярный телеканал россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На первом месте, по итогам 11 месяцев, оказался "Россия 1" (ВГТРК). Его рейтинг в аудитории старше четырех лет составил 1,76 процента, доля — 11,52 процента. Его основной конкурент — Первый канал — шестой год подряд занимает второе место с рейтингом 1,48 процента и долей 9,77 процента за аналогичный период. И замыкает тройку лидеров НТВ (1,34 и 8,79 процента соответственно).

На момент 31 декабря 2020 года самым популярным телеканалом стал "Россия 1".

Отмечается, что как показывают результаты прошлых лет, на финальные годовые позиции каналов декабрь практически не влияет.

Читайте также о лучших сериалах 2021 года.

ТВ,НТВ,ВГТРК,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители