Назван самый популярный телеканал россиян

Российский офис компании ECI Media Management подсчитал показатели аудитории всех федеральных каналов за первые 11 месяцев 2021 года и назвал самый популярный. Об этом пишет РБК.
На первом месте, по итогам 11 месяцев, оказался "Россия 1" (ВГТРК). Его рейтинг в аудитории старше четырех лет составил 1,76 процента, доля — 11,52 процента. Его основной конкурент — Первый канал — шестой год подряд занимает второе место с рейтингом 1,48 процента и долей 9,77 процента за аналогичный период. И замыкает тройку лидеров НТВ (1,34 и 8,79 процента соответственно).
На момент 31 декабря 2020 года самым популярным телеканалом стал "Россия 1".
Отмечается, что как показывают результаты прошлых лет, на финальные годовые позиции каналов декабрь практически не влияет.
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