Стало известно название «Поля чудес» после перезапуска

После перезапуска программы «Поле чудес» название останется неизменным. Об этом Первый канал договорился с телекомпанией «ВИД», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Руководство пришло к соответствующему решению ради сохранения исторического названия программы. Ведущим «Поля чудес», как и прежде, будет Леонид Якубович. «Первый канал и телекомпания "ВИД" также договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах», — отметили в пресс-службе, добавив, что проект является частью истории Первого.

Кроме того, стало известно, что телекомпания передаст Первому каналу весь архив программы, в котором на данный момент — более полутора тысяч выпусков.