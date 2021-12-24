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2 часа назад

Стало известно название «Поля чудес» после перезапуска

После перезапуска программы «Поле чудес» название останется неизменным. Об этом Первый канал договорился с телекомпанией «ВИД», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Стало известно название «Поля чудес» после перезапуска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Руководство пришло к соответствующему решению ради сохранения исторического названия программы. Ведущим «Поля чудес», как и прежде, будет Леонид Якубович. «Первый канал и телекомпания "ВИД" также договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах», — отметили в пресс-службе, добавив, что проект является частью истории Первого.

Кроме того, стало известно, что телекомпания передаст Первому каналу весь архив программы, в котором на данный момент — более полутора тысяч выпусков.

Ранее телеведущий Иван Ургант высмеял решение Первого канала перезапустить шоу «Поле чудес» в новом формате. Шоумен назвал новость о перезапуске «Поля чудес» революционной для телевидения. Ургант отметил, что в обновленном шоу все изменится, и показал кадр, который, по его словам, якобы был сделан на съемках программы.

ТВ,Иван Ургант,Леонид Якубович,ИТАР-ТАСС,
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