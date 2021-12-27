Смехов объяснил, из-за чего поругались Пугачева и Окуджава

Актер Вениамин Смехов рассказал о конфликте певицы Аллы Пугачевой и поэта Булата Окуджавы. В студии программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" он подробно описал, из-за чего произошла ссора звезд.
Когда великому Булату Окуджаве исполнялось 60 лет, то он уехал в Калужскую область. Сын Булата и жена поэта решили снять о нем кино к юбилею.
Они хотели потом привезти телевизор в гостиницу, где он остановился, и показать ему. Жена Булата попросила меня позвонить Алле Пугачевой, чтобы она тоже выступила в этом фильме. Сказала несколько теплых слов о нем,
- рассказал Смехов.
Актер отметил, что у него был номер телефона Пугачевой, поэтому он позвонил ей, чтобы поговорить.
Она сняла трубку и сразу начала материться. Сказала, что никогда эту трубку не снимала. Потом успокоилась и спросила, что случилось. Я объяснил. Алла сказала, что Окуджава ее ненавидит, потому что она какую-то строчку Мандельштама неправильно исполнила в своей песне.
Я передал трубку Ольге. Она что-то сказала Алле, и та согласилась. Она замечательно произнесла речь. Исполнила песню про осень. Мы привезли фильм в итоге Окуджаве. Он восторгался всеми и вдруг увидел в фильме Пугачеву. И такая повисла тишина. Булат обернулся на жену и спрашивает: «Как вы ее уговорили?» Фильм закончился, а он говорит: «А можно мне еще раз посмотреть Пугачеву»,
- сказал Смехов.
Ранее мы писали, что сын продюсера Бари Алибасова назвал сумму, которую перевела певица Алла Пугачева после пожара в квартире его отцу.