Смехов объяснил, из-за чего поругались Пугачева и Окуджава

Я передал трубку Ольге. Она что-то сказала Алле, и та согласилась. Она замечательно произнесла речь. Исполнила песню про осень. Мы привезли фильм в итоге Окуджаве. Он восторгался всеми и вдруг увидел в фильме Пугачеву. И такая повисла тишина. Булат обернулся на жену и спрашивает: «Как вы ее уговорили?» Фильм закончился, а он говорит: «А можно мне еще раз посмотреть Пугачеву»,