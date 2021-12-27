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1 час назад

Смехов объяснил, из-за чего поругались Пугачева и Окуджава

Актер Вениамин Смехов рассказал о конфликте певицы Аллы Пугачевой и поэта Булата Окуджавы. В студии программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" он подробно описал, из-за чего произошла ссора звезд.

Смехов объяснил, из-за чего поругались Пугачева и Окуджава
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда великому Булату Окуджаве исполнялось 60 лет, то он уехал в Калужскую область. Сын Булата и жена поэта решили снять о нем кино к юбилею.

Они хотели потом привезти телевизор в гостиницу, где он остановился, и показать ему. Жена Булата попросила меня позвонить Алле Пугачевой, чтобы она тоже выступила в этом фильме. Сказала несколько теплых слов о нем,

- рассказал Смехов.

Актер отметил, что у него был номер телефона Пугачевой, поэтому он позвонил ей, чтобы поговорить.

Она сняла трубку и сразу начала материться. Сказала, что никогда эту трубку не снимала. Потом успокоилась и спросила, что случилось. Я объяснил. Алла сказала, что Окуджава ее ненавидит, потому что она какую-то строчку Мандельштама неправильно исполнила в своей песне.

Я передал трубку Ольге. Она что-то сказала Алле, и та согласилась. Она замечательно произнесла речь. Исполнила песню про осень. Мы привезли фильм в итоге Окуджаве. Он восторгался всеми и вдруг увидел в фильме Пугачеву. И такая повисла тишина. Булат обернулся на жену и спрашивает: «Как вы ее уговорили?» Фильм закончился, а он говорит: «А можно мне еще раз посмотреть Пугачеву»,

- сказал Смехов.

Ранее мы писали, что сын продюсера Бари Алибасова назвал сумму, которую перевела певица Алла Пугачева после пожара в квартире его отцу.

ТВ,Вениамин Смехов,Бари Алибасов,Булат Окуджава,Алла Пугачева,
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