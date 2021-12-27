Экс-директор "Останкино" раскритиковал "голубые огоньки"

Современные “голубые огоньки” с Леонтьевым и Ротару смотрит та же аудитория, что праздновала под эти передачи Новый год еще в восьмидесятых. Такое мнение высказал бывший генеральный директор Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании “Останкино” Эдуард Сагалаев. Его слова приводит издание URA.ru.
“Я ничего не имею против ни Леонтьева, ни Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно. Это говорит о том, что вкусы нашей публики мало изменились. Сейчас соревнуются между собой Первый канал, Россия и НТВ. Мне смешно смотреть, как они перетягивают к себе одних и тех же звезд. В одно и то же время можно увидеть, как [Филипп] Киркоров поет на разных каналах”.
В текущих реалиях современные концерты не рассчитаны на молодую аудиторию.
“Возраст аудитории — 60+, для которой это все и делается. Сейчас есть рейтинг, он работает фрагментарно, по аудиториям. На 60+ это и рассчитано”.
Сагалаев отметил, что очень изменились технологии создания программ, шагнуло вперед качество спецэффектов и графики. Тем не менее, считает бывший генеральный директор “Останкино”, что в тех шоу была своя особенная атмосфера.
“Все знаменитости чувствовали себя там, как дома. Хотя говорят, что вместо коньяка был чай, я не знаю, я не пробовал. Но шампанское в бокалах было настоящее. Но самое главное, была другая атмосфера, которую создавали и ведущие, и участники. Что сейчас происходит на Новый год, это пародия на тот Новый год”.
Ранее мы писали, что капитал-шоу "Поле чудес" на Первом канале закрывается.