Экс-директор "Останкино" раскритиковал "голубые огоньки"

“Я ничего не имею против ни Леонтьева, ни Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно. Это говорит о том, что вкусы нашей публики мало изменились. Сейчас соревнуются между собой Первый канал, Россия и НТВ. Мне смешно смотреть, как они перетягивают к себе одних и тех же звезд. В одно и то же время можно увидеть, как [Филипп] Киркоров поет на разных каналах”.