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39 минут назад

Бывший гендиректор "Останкино" раскритиковал современные "голубые огоньки"

Современные “голубые огоньки” с Леонтьевым и Ротару смотрит та же аудитория, что праздновала под эти передачи Новый год еще в восьмидесятых. Такое мнение высказал бывший генеральный директор Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании “Останкино” Эдуард Сагалаев. Его слова приводит издание URA.ru.

Экс-директор "Останкино" раскритиковал "голубые огоньки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

“Я ничего не имею против ни Леонтьева, ни Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно. Это говорит о том, что вкусы нашей публики мало изменились. Сейчас соревнуются между собой Первый канал, Россия и НТВ. Мне смешно смотреть, как они перетягивают к себе одних и тех же звезд. В одно и то же время можно увидеть, как [Филипп] Киркоров поет на разных каналах”.

В текущих реалиях современные концерты не рассчитаны на молодую аудиторию.

“Возраст аудитории — 60+, для которой это все и делается. Сейчас есть рейтинг, он работает фрагментарно, по аудиториям. На 60+ это и рассчитано”.

Сагалаев отметил, что очень изменились технологии создания программ, шагнуло вперед качество спецэффектов и графики. Тем не менее, считает бывший генеральный директор “Останкино”, что в тех шоу была своя особенная атмосфера.

“Все знаменитости чувствовали себя там, как дома. Хотя говорят, что вместо коньяка был чай, я не знаю, я не пробовал. Но шампанское в бокалах было настоящее. Но самое главное, была другая атмосфера, которую создавали и ведущие, и участники. Что сейчас происходит на Новый год, это пародия на тот Новый год”.

Ранее мы писали, что капитал-шоу "Поле чудес" на Первом канале закрывается.

ТВ,Эдуард Сагалаев,РИА Ura.ru,НТВ,
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