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1 час назад

"Грустно смотреть": Ургант высказался об успехе Галкина

Ведущий Первого канала Иван Ургант оценил популярность Максима Галкина. Об этом он рассказал в беседе с "Комсомольской правдой".

"Грустно смотреть": Ургант высказался об успехе Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Максим Галкин не только работает ведущим на телевидении. Он еще и снимает семейные видео и публикует ролики на YouTube, которые тоже пользуются популярностью. По словам Урганта, ему далеко до коллеги. Телеведущий сравнил себя с человеком на "ослике" по сравнению с Галкиным:

"Я себя никогда не сравниваю с Максимом. Да и как может человек, который медленно на ослике едет по сельской дороге, сравнивать себя с пролетающей над ним кометой? Максим — комета. Сверхзвуковой истребитель. И единственное, что мне остается, это грустно смотреть ему в хвост".

Ранее Галкин рассказал о позорном случае с Басковым.

ТВ,Максим Галкин,Иван Ургант,Комсомольская правда,
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