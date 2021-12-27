"Грустно смотреть": Ургант высказался об успехе Галкина

Ведущий Первого канала Иван Ургант оценил популярность Максима Галкина. Об этом он рассказал в беседе с "Комсомольской правдой".
Максим Галкин не только работает ведущим на телевидении. Он еще и снимает семейные видео и публикует ролики на YouTube, которые тоже пользуются популярностью. По словам Урганта, ему далеко до коллеги. Телеведущий сравнил себя с человеком на "ослике" по сравнению с Галкиным:
"Я себя никогда не сравниваю с Максимом. Да и как может человек, который медленно на ослике едет по сельской дороге, сравнивать себя с пролетающей над ним кометой? Максим — комета. Сверхзвуковой истребитель. И единственное, что мне остается, это грустно смотреть ему в хвост".