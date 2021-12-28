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5 часов назад

Лев Лещенко ответил на критику "Голубых огоньков"

Эстрадный певец Лев Лещенко заступился за «Голубые огоньки» - новогодние телепередачи на федеральных каналах.

Лев Лещенко заступился за "Голубые огоньки"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В частности, Лещенко заявил, что спрос на «голубые огоньки» выше, чем на другие праздничные программы. Об этом артист рассказал в беседе с ФАН.

Так, певец высказался о новогодних телеконцертах после того, как бывший гендиректор "Остнакино" Эдуард Сагалаев заявил, что современные «Голубые огоньки» стали пародией на передачи, которые показывали в СССР.

«У Сагалаева есть свое видение, а у руководства федеральных каналов есть, наверное, какие-то свои мысли на этот счет. Артисты снимаются. Это же рейтинговые программы. Нравится нам это или нет, но телевидение постарело, звезды тоже, хотя и остаются любимы публикой. <...> Очевидно, спрос на "Голубые огоньки" выше, чем на все остальное», —объяснил Лев Лещенко.

Он добавил, что поддерживает появление новых форматов праздничных передач.

Лещенко также сказал, что поддерживает создание новых форматов праздничных передач.

«Есть определенные бренды. "Голубой огонек" — тоже бренд. Если у кого-то есть идеи чего-то нового — предлагайте. Может быть, будет нечто лучшее, чем "Голубые огоньки", "Песня года"», — высказался он.

Ранее мы писали о том, как экс-гендиректор «Останкино» раскритиковал современные «Голубые огоньки» на телевидении.

ТВ,Эдуард Сагалаев,Лев Лещенко,
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