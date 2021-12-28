Лев Лещенко заступился за "Голубые огоньки"

«У Сагалаева есть свое видение, а у руководства федеральных каналов есть, наверное, какие-то свои мысли на этот счет. Артисты снимаются. Это же рейтинговые программы. Нравится нам это или нет, но телевидение постарело, звезды тоже, хотя и остаются любимы публикой. <...> Очевидно, спрос на "Голубые огоньки" выше, чем на все остальное», —объяснил Лев Лещенко.