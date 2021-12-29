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3 часа назад

Бывший КВНщик рассказал о доходах в шоу

Комик и участник шоу “Что было дальше?” Илья Макаров рассказал о том, сколько зарабатывал во времена выступлений в КВН. Об этом он сообщил во время интервью на YouTube-канале “Макарена”.

Бывший КВНщик рассказал о доходах в шоу
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Комик рассказал, что начал играть в КВН еще во время учебы в университете. Ведущий спросил, можно ли там зарабатывать деньги.

“Это то место, куда ты несешь деньги. Это взносы, это поездки, это проживание”, — отметил Макаров. Он также добавил, что иногда комики сами вынуждены оплачивать реквизит.

Он отметил, что сначала его отец не понимал такого способа заработка и спрашивал, будет ли его сын точно так же прыгать на сцене до 40 лет. Долгое время финансовое положение комика было затруднительным, он предпочитал не затрагивать эту тему. Теперь же он зарабатывает достаточно для того, чтобы помогать своим близким.

“К 30 годам добился все-таки, заработал копеечку”

Ранее другой стендап-комик рассказал о романах с фанатками.

ТВ,Илья Макаров,
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