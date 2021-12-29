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1 час назад

Первая большая роль Юли Гаврилиной: на ТНТ MUSIC выходит музыкальный телефильм МЕГА НОВЫЙ ГОД

31 декабря на телеканале ТНТ MUSIC состоится премьера новогоднего спешла МЕГА НОВЫЙ ГОД 2 – продолжения нашумевшего прошлогоднего проекта. В главных ролях: Юля Гаврилина, GAYAZOV$ BROTHERS, Mary Gu, Konfuz и Люся Чеботина.

Первая большая роль Юли Гаврилиной
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Новогодний подарок от ТНТ MUSIC готов отправиться на ваши экраны! Телеканал снял сиквел шоу МЕГА НОВЫЙ ГОД, которое стало эфирным хитом в прошлом году. Неизменна локация и время – огромный пустой ТРЦ Мега Тёплый Стан в новогоднюю ночь, – а также ведущие ТНТ MUSIC, в остальном это совершенно новый экспириенс в компании топовых звёзд года. Эта лента – полноценный музыкальный телефильм с авантюрным сюжетом, героями российского шоу-бизнеса в главных ролях и самыми успешными хитами 2021-го.

В фильме переплетутся истории Юли Гаврилиной, GAYAZOV$ BROTHERS, Mary Gu, Konfuz’а и Люси Чеботиной. Звёзды будут вовлечены в настоящий экшен и выступят с лайвами в необычном антураже.

TikTok-звезда Юля Гаврилина играет свою первую большую роль. Артистка оказывается в центре сюжета о злоключениях девушки под Новый год. Юля застревает ночью в торговом центре, обстоятельства и некоторые персонажи против неё, но вдруг с неожиданной стороны приходит помощь.

Не давая крупных спойлеров, стоит отметить, что резидентка Hype House продемонстрирует не только свои актёрские способности, но и физическую подготовку, а также отметится эффектным выступлением. Стоит ждать и неожиданной развязки!

Все подробности узнаете в эфире. В качестве тизера на сайте TNTMUSIC.RU опубликованы эксклюзивные снимки с бэкстейджа шоу. Премьера фильма МЕГА НОВЫЙ ГОД 2 состоится 31 декабря в 21:00 на телеканале ТНТ MUSIC. Не пропустите!

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