Почему "Голубой огонек" в СССР получил такое название

Первый выпуск "Голубого огонька" вышел на экраны 31 декабря 1962 года. Именно эта программа положила начало целой эпохи и стала, своего рода, первопроходцем в новогоднем направлении на телевидении. За столько лет шоу пережило разные моменты, но оно по сей день остается популярным. Подробнее об истории телепередачи расскажет "Рамблер"

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Почему передача получила такое, на первый взгляд, странное название? На самом деле "Голубой огонек" появился неслучайно. Шоу вышло в эфир в 1962 году: к тому моменту на смену деревянных телевизоров с маленьким экраном пришли "Рекорды". Они отличались не только размером, но и кинескопом. И хоть изображение оставалось черно-белым, у экрана появилось голубоватое свечение, с которым, собственно, и связано название популярной телепередачи.

Конкуренция

Первыми ведущими "Голубого огонька" стали актер Михаил Ножкин и певица Эльмира Урузбаева. В качестве приглашенной звезды попасть в проект было непросто. Оно и неудивительно, эта программа была новогодней, а значит смотрела ее вся страна Конкуренция за место в составе среди исполнителей была настолько сильной, что в одном из первых выпусков даже звезду того времени Людмилу Зыкину с песней "Течет река Волга" показали лишь небольшим отрывком.

Особенности

Изюминкой телепередачи стала непринужденная атмосфера, созданная при помощи серпантина, "Советского шампанского" и расставленных на столиках гостей угощений. Помимо артистов в шоу приглашали и других значимых людей. Так, ни один "Голубой огонек" не обходился без космонавтов. Причем они не просто сидели, а активно участвовали в шоу. До самой гибели Юрий Гагарин оставался главным персонажем новогодней телевизионной программы.

Модернизация

Постепенно выпуски новогодней программы становились все искусственнее. Когда появилась возможность записи, эфиры стали снимать частями и заранее. Участники и гости сидели за столиками и хлопали исполнителю номера так, как будто они его только что видели, хотя номер записывался в другой день.