Почему "Голубой огонек" в СССР получил такое название

Первый выпуск "Голубого огонька" вышел на экраны 31 декабря 1962 года. Именно эта программа положила начало целой эпохи и стала, своего рода, первопроходцем в новогоднем направлении на телевидении. За столько лет шоу пережило разные моменты, но оно по сей день остается популярным. Подробнее об истории телепередачи расскажет "Рамблер"
Почему передача получила такое, на первый взгляд, странное название? На самом деле "Голубой огонек" появился неслучайно. Шоу вышло в эфир в 1962 году: к тому моменту на смену деревянных телевизоров с маленьким экраном пришли "Рекорды". Они отличались не только размером, но и кинескопом. И хоть изображение оставалось черно-белым, у экрана появилось голубоватое свечение, с которым, собственно, и связано название популярной телепередачи.
Первыми ведущими "Голубого огонька" стали актер Михаил Ножкин и певица Эльмира Урузбаева. В качестве приглашенной звезды попасть в проект было непросто. Оно и неудивительно, эта программа была новогодней, а значит смотрела ее вся страна Конкуренция за место в составе среди исполнителей была настолько сильной, что в одном из первых выпусков даже звезду того времени Людмилу Зыкину с песней "Течет река Волга" показали лишь небольшим отрывком.
Изюминкой телепередачи стала непринужденная атмосфера, созданная при помощи серпантина, "Советского шампанского" и расставленных на столиках гостей угощений. Помимо артистов в шоу приглашали и других значимых людей. Так, ни один "Голубой огонек" не обходился без космонавтов. Причем они не просто сидели, а активно участвовали в шоу. До самой гибели Юрий Гагарин оставался главным персонажем новогодней телевизионной программы.
Постепенно выпуски новогодней программы становились все искусственнее. Когда появилась возможность записи, эфиры стали снимать частями и заранее. Участники и гости сидели за столиками и хлопали исполнителю номера так, как будто они его только что видели, хотя номер записывался в другой день.
Даже угощения с напитками столкнулись с новой реформой: вместо шампанского начали наливать подкрашенную воду, а фрукты и сладости производили из папье-маше.