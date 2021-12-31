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1 час назад

«Первый канал» открестился от скандала с пустыми подарками «Модного приговора»

«Первый канал» не связан с акцией «Модного приговора», в рамках которой больным детям достались пустые коробки вместо подарков, открестились в пресс-службе канала в беседе с «Подъемом».

«Первый канал» открестился от скандала с подарками «Модного приговора»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«"Первый канал" не имел отношения к этой акции и узнал о ней из прессы. Акция была проведена производителем "Модного приговора" компанией "Красный квадрат"»,

— говорится в ответе пресс-службы.

Канал разбирается в ситуации, добавили там. О скандальном инциденте с акцией «Модного приговора» рассказала волонтер центра имени Блохина Виктория Бирюкова: программа собиралась передать новогодние подарки онкобольным детям, но в мешках с подарками оказались лишь пустые коробки.

Она рассказала, что вместе со своей командой организовала выступление Деда Мороза со Снегурочкой, которое дети смотрели из окон больницы. Все расходы на организацию мероприятия, по ее словам, они взяли на себя. После представления Дед Мороз пообещал детям подарки.

к

— посетовала Бирюкова.

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