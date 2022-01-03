Что стало с лучшими передачами Сергея Супонева

"Хочешь, не хочешь, днем или ночью чудо придет…" — и оно действительно приходило к каждому ребенку, включавшему телевизор в определенный день и час. А самые решительные писали письма и получали приглашение поучаствовать в любимых телепередачах. Детское телевидение в нашей стране неразрывно связано с именем Сергея Супонева, он умел говорить с детьми на их языке. "Рамблер" рассказывает о самых популярных передачах, которые вряд ли бы стали такими, если бы не талант Сергея Супонева.

Фото: Кадр из передачи "Зов джунглей" Кадр из передачи "Зов джунглей"

"До 16 и старше"

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После окончания школы Сергей Супонев поступил на факультет журналистики МГУ и одновременно устроился работать на телевидение, но в качестве грузчика. Проработал он недолго — через год он ушел в армию и вернулся в 1983 году уже в качестве администратора музыкальной редакции, а также продолжил обучение. С 1986 года Сергей Супонев начал делать сюжеты для передачи "До 16 и старше" и стал младшим редактором детской редакции. Последний выпуск вышел в 2001 году, Сергей Супонев в то время уже возглавлял дирекцию детских и юношеских программ ОРТ. Решение о закрытии объяснили тем, что передача устарела и потеряла рейтинги. Также были претензии к качеству сюжетов и профессионализму новых ведущих.

"Марафон-15"

Эту передачу Сергей Супонев придумал, когда учился на последнем курсе, она стала его дипломной работой. Первоначально у передачи даже не было названия, его предложили придумать зрителям. Передача состояла из 15 сюжетов, которые рассказывали о жизни и затрагивали проблемы пятнадцатилетних. Она выходила с января 1989 года, до 1993 года ведущим был Сергей Супонев, затем остались только Георгий Галустьян (Жора) и Леся Башева. Ведущими также были Сергей Бодров-младший и Аркадий Бритов. Последний выпуск вышел в 1998 году.

"Зов джунглей"

Вечером в среду, после обеда миллионы детей бежали к экранам, чтобы посмотреть битву "хищников" и "травоядных". Говорят что идея этой передачи пришла Сергею Супоневу во сне.

Кадр из передачи "Зов джунглей"

Первый выпуск вышел в 1993 году, а в 1999 году передача получила премию "ТЭФИ". С 1999 года "Зов джунглей" выходил с другими ведущими, а в 2000 году передачу закрыли. Причиной назвали невозможность обновить формат.

"Денди — Новая реальность"

Еще одна передача, автором которой был Сергей супонев. Она выходила при поддержке компании сначала на телеканале 22, а затем на ОРТ с 1994 по 1996 годы. Сергей супонев рассказывал об играх для телеприставок - денди, сега, супер Нинтендо и гейм бой, без которых немыслимы 1990-е годы. В 1996 году закончился контракт с компанией Steepler, передача с новым ведущим и под новым названием начала выходить на другом канале и постепенно потеряла былую популярность.

"Звездный час"

Возможно, для Сергея Супонева эта передача стала таким же звездным часом, как и для многих детей, которые успели в ней поучаствовать и победить. На роль ведущего его пригласил Влад Листьев, а позже Сергей Супонев стал автором программы. За время существования несколько раз менялись правила, неизменным оставалось одно — ощущение чуда!

Кадр из передачи "Звездный час"