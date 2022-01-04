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3 часа назад

«Грэмми» могут отложить из-за вспышки коронавируса в США

Академия звукозаписи США может принять решение о переносе 64-церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» из-за волны «омикрона» — нового штамма коронавируса, поразившего США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Грэмми» могут отложить из-за вспышки коронавируса в США
Фото: DepositphotosDepositphotos

Торжество назначено на 31 января 2022 года и должно пройти в Лос-Анджелесе. Если академики согласятся на перенос, то это будет уже второй случай в истории премии — в прошлом году дату мероприятия также изменили. Тогда церемония вручения прошла 14 марта.

Все номинанты «Грэмми» были названы еще в ноябре 2021 года. Например, Джон Батист был номинирован одиннадцать раз, Джастин Бибер и Доджа Кэт — восемь раз, а Билли Айлиш — семь раз. Оперная певица из Белоруссии Анна Лапковская вместе с группой вокалистов номинирована в категории «Лучшая оперная запись». Речь идет об опере чешского композитора Леоша Яначека «Приключения лисички-плутовки», которую исполнил Лондонский симфонический оркестр под руководством дирижера Саймона Рэттла.

Напомним, что США за сутки было зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом.

Тем временем за три недели до столетнего юбилея умерла актриса Бетти Уайт.

Билли Айлиш,Бетти Уайт,Саймон Рэттл,Джастин Бибер,Wall Street Journal,
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