«Грэмми» могут отложить из-за вспышки коронавируса в США

Академия звукозаписи США может принять решение о переносе 64-церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» из-за волны «омикрона» — нового штамма коронавируса, поразившего США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Торжество назначено на 31 января 2022 года и должно пройти в Лос-Анджелесе. Если академики согласятся на перенос, то это будет уже второй случай в истории премии — в прошлом году дату мероприятия также изменили. Тогда церемония вручения прошла 14 марта.

Все номинанты «Грэмми» были названы еще в ноябре 2021 года. Например, Джон Батист был номинирован одиннадцать раз, Джастин Бибер и Доджа Кэт — восемь раз, а Билли Айлиш — семь раз. Оперная певица из Белоруссии Анна Лапковская вместе с группой вокалистов номинирована в категории «Лучшая оперная запись». Речь идет об опере чешского композитора Леоша Яначека «Приключения лисички-плутовки», которую исполнил Лондонский симфонический оркестр под руководством дирижера Саймона Рэттла.

Напомним, что США за сутки было зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом.