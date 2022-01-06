Самые громкие моменты «Ледникового периода — 8»

К финалу восьмого сезона шоу, который вы сможете увидеть уже 8 января на «Первом канале», решили вспомнить самые громкие моменты на проекте.

Фото: Екатерина Ширинкина / WMJ.ru Екатерина Ширинкина / WMJ.ru

Выбывание Давы и Анны Старшенбаум из-за травм

Артистка, партнером которой стал фигурист Роман Костомаров, на одной их тренировок получила серьезную травму ноги, после чего, к сожалению, выбыла из проекта, снявшись в нескольких выпусках. Дава повредил руку еще на тренировке перед началом съемок, а потому снял свою кандидатуру с конкурса раньше, представ во втором выпуске восьмого сезона в качестве члена жюри.

Падение и слезы Бородиной

Екатерина Ширинкина / WMJ.ru

В седьмом выпуске пара Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева очень качественно откатала номер, получив заветное одобрение от членов жюри. Тем не менее в процессе исполнения Ксения в первый и последний раз за период шестого сезона «Ледникового периода» упала. Девушка, исполняя совместный со спортсменом элемент, споткнулась и приземлилась спиной на лед. Несмотря на это, судейство проекта осталось довольно, но Бородина все же не смогла сдержать эмоции и расплакалась во время объявления результатов.

Падение Дани Милохина в первом выпуске

Съемки самого первого выпуска «Ледникового периода» очень напугали как зрителей, присутствующих в зале, так и членов жюри. Когда очередь выступать на льду дошла до Евгении Медведевой и Дани Милохина, ребята сразу же продемонстрировали несколько сложных элементов. В середине номера, во время одной из поддержек, Милохин с Медведевой на руках споткнулся и упал назад, сильно ударившись затылком об лед. Фигуристка же полетела вниз с высоты роста тиктокера. Несмотря на такое жесткое падение во время номера, участники быстро встали и продолжили выступать. Позже ребята отказались от помощи, а Милохин признался, что чувствует боль и головокружение.

Выступление Татьяны Волосожар с травмой

Екатерина Ширинкина / WMJ.ru

Татьяна Волосожар и Федор Федотов, судя по оценкам жюри, лидировали на протяжении всего сезона. Фигуристка и актер настолько качественно отрабатывали номера, что некоторые из зрителей не сразу могли распознать, кто их них артист, а кто — профессиональный спортсмен. Тем не менее даже в их паре не обошлось без падений: в одиннадцатом выпуске Федотов и Волосожар споткнулись на льду, после чего последняя в своем микроблоге рассказала, что получила разрыв мениска колена. Вопрос о дальнейшем участии партнеров в полуфинале оставался открытым. Тем не менее Федор и Татьяна не стали снимать свои кандидатуры с проекта и качественно выступили в 12 выпуске, чем и заполучили заветные 12.0.

Для многих из судей было удивительно, как Волосожар вышла на лед после такой тяжелой травмы, а один из членов жюри и по совместительству супруг фигуристки Максим Траньков выступил с трогательной речью после выступления:

Тяжело мне было смотреть на этот номер, потому что я каждый день дома вижу супругу, которая хромает, передвигаясь по дому. Я тысячу раз задавал вопрос, зачем ей это нужно, но это фигурное катание головного мозга. Она делает это всем сердцем. Все, что я могу сказать, это то, что я тебя всегда поддержу.

Слова супруга очень растрогали Волосожар, которая, слушая оценки за их с Федотовым технику и артистизм, вытирала слезы.

Агата Муцениеце на пилоне в коньках

Екатерина Ширинкина / WMJ.ru

В полуфинале пара Агаты Муцениеце и Александра Энберта, и без того удивлявшая своими идеями жюри на протяжении всех съемок, показала по-настоящему страстный танец. Если в выпусках до этого актриса летала в стеклянном гробу, а также вместе с фигуристом держала в руках огонь, то в этот раз девушка, будучи на коньках, исполнила несколько довольно сложных движений на пилоне в самом начале номера. Эта идея поразила одного из членов жюри, Дарью Мороз:

Такого на проекте еще никто не делал — пилон, коньки. Одна из самых стильных и романтических пар проекта. Потрясающе сексуально!

Сама же Муцениеце призналась, что несмотря на то, что до рождения второго ребенка она занималась на пилоне и была знакома с этом видом танца, на коньках исполнять движения на шесте оказалось в разы труднее — из-за многочисленных легких ушибов во время тренировок все ноги артисты стали синими.

Страстный поцелуй Евгении Медведевой и Дани Милохина

Екатерина Ширинкина / WMJ.ru

Полуфинал проекта запомнился не только экстравагантным танцем Муцениеце, но еще и страстным поцелуем Евгении Медведевой и Дани Милохина, который был совсем не похож на сценарный. Юные участники откатали веселый и атмосферный номер под популярные новогодние песни, после чего слились в поцелуе на несколько секунд. Конечно же, этот момент попал на видео, после чего многие убедились в том, что у тиктокера и фигуристки бурный роман. Тем не менее позже, в одном из интервью, ребята признались, что все поцелуи были сценарными, а идеи подобных финальных аккордов каждого номера принадлежали одному из главных наставников «Ледникового периода» Илье Авербуху.