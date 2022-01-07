"Могу лишь сказать, что у меня очень болит душа вместе со всеми казахстанцами. Все чего я хочу, это чтобы остановилось кровопролитие и власть вместе с народом была в конструктивном диалоге во благо будущего нашего государства. Наивно? Наверное, но пусть это будет наивное и детское желание пацана с фотографии. Говорят, на Рождество чудеса происходят. Давайте беречь друг друга".