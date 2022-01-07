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42 минуты назад

"Хочу, чтобы остановилось кровопролитие": комик Чебатков — о ситуации в Казахстане

Комик Евгений Чебатков, находящийся сейчас в Казахстане, рассказал о происходящем у него на родине. Он написал пост в своем Instagram-аккаунте.

Чебатков опубликовал свое детское фото и написал, что сейчас он в той же квартире, в которой был сделан этот снимок:

"Нахожусь сейчас в Казахстане. В той же квартире, где было сделано это мое детское фото. Интернет более менее стабильный появился только сейчас. Даже находясь внутри страны, очень сложно разобраться и понять что происходит. Я постоянно общаюсь с друзьями из разных городов, мы все подбадриваем друг друга и верим в лучшее".

@chebatkov_yevgeniy

Комик написал, что не будет "давать оценку происходящему или выдвигать прогнозы", но он очень переживает из-за происходящего в стране:

"Могу лишь сказать, что у меня очень болит душа вместе со всеми казахстанцами. Все чего я хочу, это чтобы остановилось кровопролитие и власть вместе с народом была в конструктивном диалоге во благо будущего нашего государства. Наивно? Наверное, но пусть это будет наивное и детское желание пацана с фотографии. Говорят, на Рождество чудеса происходят. Давайте беречь друг друга".

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