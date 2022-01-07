Комик Евгений Чебатков, находящийся сейчас в Казахстане, рассказал о происходящем у него на родине. Он написал пост в своем Instagram-аккаунте.
Чебатков опубликовал свое детское фото и написал, что сейчас он в той же квартире, в которой был сделан этот снимок:
"Нахожусь сейчас в Казахстане. В той же квартире, где было сделано это мое детское фото. Интернет более менее стабильный появился только сейчас. Даже находясь внутри страны, очень сложно разобраться и понять что происходит. Я постоянно общаюсь с друзьями из разных городов, мы все подбадриваем друг друга и верим в лучшее".
Комик написал, что не будет "давать оценку происходящему или выдвигать прогнозы", но он очень переживает из-за происходящего в стране:
"Могу лишь сказать, что у меня очень болит душа вместе со всеми казахстанцами. Все чего я хочу, это чтобы остановилось кровопролитие и власть вместе с народом была в конструктивном диалоге во благо будущего нашего государства. Наивно? Наверное, но пусть это будет наивное и детское желание пацана с фотографии. Говорят, на Рождество чудеса происходят. Давайте беречь друг друга".