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1 час назад

«Ваш или наш»: звезда «Уральских пельменей» высказалась о Крыме

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева в Instagram высказала свое мнение о принадлежности Крыма. Там она отдыхала с мужем и дочкой.

«Ваш или наш»: звезда «Уральских пельменей» высказалась о Крыме
Фото: @ilana7788@ilana7788

По мнению Юрьевой, не так уж и важно, чей Крым. Главное, чтобы он преображался и становился лучше. Как заметила звезда «Уральских пельменей», на полуострове в последние годы строятся дома отдыха, рестораны, больницы. Природа здесь такая, что она захлебывается от восторга.

«Много путешествуем за границей, но в эти каникулы, так получилось, что мы недалеко от дома. Мужу после операции запрещены длительные перелеты. И мы в восторге от природы. Здесь есть все: горы, море, можжевеловые парки, хвойные сады. Крым – люблю. И не важно — ваш или наш».

До этого мы рассказывали, почему Крым станет главным "легочным" курортом России.

ТВ,Илана Юрьева,
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