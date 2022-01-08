«Ваш или наш»: звезда «Уральских пельменей» высказалась о Крыме

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева в Instagram высказала свое мнение о принадлежности Крыма. Там она отдыхала с мужем и дочкой.
По мнению Юрьевой, не так уж и важно, чей Крым. Главное, чтобы он преображался и становился лучше. Как заметила звезда «Уральских пельменей», на полуострове в последние годы строятся дома отдыха, рестораны, больницы. Природа здесь такая, что она захлебывается от восторга.
«Много путешествуем за границей, но в эти каникулы, так получилось, что мы недалеко от дома. Мужу после операции запрещены длительные перелеты. И мы в восторге от природы. Здесь есть все: горы, море, можжевеловые парки, хвойные сады. Крым – люблю. И не важно — ваш или наш».
До этого мы рассказывали, почему Крым станет главным "легочным" курортом России.