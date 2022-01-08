«Ваш или наш»: звезда «Уральских пельменей» высказалась о Крыме

«Много путешествуем за границей, но в эти каникулы, так получилось, что мы недалеко от дома. Мужу после операции запрещены длительные перелеты. И мы в восторге от природы. Здесь есть все: горы, море, можжевеловые парки, хвойные сады. Крым – люблю. И не важно — ваш или наш».