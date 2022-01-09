Почему Масляков перестал звать Галкина в жюри КВН

Шоумен Максим Галкин признался, почему его перестали звать в жюри КВН. По его словам, виной всему тот факт, что в 2001 году он поставил одной из команд тройку за конкурс. Подробностями юморист поделился в шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю»

Максим отметил, что до сих пор прекрасно помнит ту тройку. По его словам, оценка была заслуженной, так как выступление ему не понравилось. При этом Александр Масляков устроил шоумену нагоняй в антракте.

«С тех пор как-то у нас не складывается. Хотя я с большим уважением к КВН. Не важно, бывает. Может быть, я не понял правила игры»,

— резюмировал Галкин.