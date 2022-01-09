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4 часа назад

Почему Масляков перестал звать Галкина в жюри КВН

Шоумен Максим Галкин признался, почему его перестали звать в жюри КВН. По его словам, виной всему тот факт, что в 2001 году он поставил одной из команд тройку за конкурс. Подробностями юморист поделился в шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю»

Почему Масляков перестал звать Галкина в жюри КВН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Максим отметил, что до сих пор прекрасно помнит ту тройку. По его словам, оценка была заслуженной, так как выступление ему не понравилось. При этом Александр Масляков устроил шоумену нагоняй в антракте.

«С тех пор как-то у нас не складывается. Хотя я с большим уважением к КВН. Не важно, бывает. Может быть, я не понял правила игры»,

— резюмировал Галкин.

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ТВ,Азамат Мусагалиев,Максим Галкин,Александр Масляков,
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