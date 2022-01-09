5 случаев, когда ведущие не могли сдержать слез в эфире

Те, кто смешит зрителей каждый вечер, тоже порой плачут. «Рамблер» собрал пять невероятно трогательных и грустных моментов из разговорных телешоу.

Фото: Кадр из телепередачи «Вечерний Ургант» Кадр из телепередачи «Вечерний Ургант»

Иван Ургант — о своей бабушке

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Выпуск от 6 декабря 2021 года Иван Ургант посвятил актрисе Нине Ургант, которая скончалась 3 декабря. Телеведущий рассказал истории из жизни и вспомнил, как тепло общался с бабушкой. Гостем передачи стал Андрей Смирнов, режиссер фильма «Белорусский вокзал», в котором Ургант исполнила главную роль. Кроме того, Иван на вечер сменил название передачи.

«Это первый раз, когда наша программа будет называться „Вечерняя Ургант“. Мы решили, что будет правильно посвятить его бабушке», — отметил телеведущий.

Кадр из телепередачи «Вечерний Ургант»

Опра Уинфри — про последний эпизод своего шоу

«Шоу Опры Уинфри» выходило в эфир 25 сезонов с невероятным успехом. Создательница и ведущая шоу Опра Унифри в 2008 году поделилась, что хотела бы перейти к следующей главе своей жизни.

25 мая 2011 года вышел последний эпизод телешоу. Ему предшествовал специальный прощальный выпуск из двух частей, записанный перед аудиторией в 13 000 человек. Телеведущая вместе со звездными гостями — Бейонсе, Арета Франклин, Том Круз, Мадонна — вспомнила лучшие моменты эфира.

«Я благодарю вас всех за вашу поддержку и ваше доверие ко мне. Я благодарю вас за то, что вы поделились этой дорогой благословений из желтого кирпича», — заключила ведущая, не скрывая слез.

Кадр из телепередачи «Шоу Опры Уинфри»

Джимми Киммел — о больном сыне

Американский комик и актер ведет передачу «Джимми Киммел в прямом эфире» с 2003 года. В 2017 году Киммел ушел в недельный вынужденный отпуск: новорожденный сын телеведущего перенес операцию на сердце.

Вернувшись, Киммел рассказал историю от начала до конца, от диагноза до успешной операции. Почти половину экранного времени ведущий благодарил поименно врачей и медсестер, которые спасли ребенку жизнь. Джимми Киммел воспользовался ситуацией, чтобы призвать государство к расширению медицинского страхования детей.

«Я не знаю, что может быть более отвратительным, чем снижение налогов, которые в основном идут богатым людям, а не детям».

Кроме того, Киммел принес в студию сына, заверив, что Билли «на пути к завоеванию хотя бы бронзовой медали на Олимпийских играх в 2036 году».

Кадр из телепередачи «Джимми Киммел в прямом эфире»

Джимми Феллон — об умершей матери

Комик Джимми Фэллон в 2017 году провел, по его словам, самый эмоционально тяжелый выпуск. За неделю до эпизода скончалась мать телеведущего, Глория Фэллон.

«Как некоторые из вас знают, моя мать, Глория, недавно скончалась. Она была лучшей публикой. Она была той, кого я всегда пытался рассмешить. Она была фанаткой шоу и всего, что я делал», — отметил ведущий.

Ведущий поблагодарил зрителей за добрые пожелания и пообещал «очень усердно работать, чтобы принести в мир немного света и смеха».

«Мама, я никогда не перестану тебя рассмешить, я люблю тебя», — закончил Фэллон.

Кадр из телепередачи «Сегодня вечером с Джимми Фэллоном»

Эллен Дедженерес — о собаке

В 2007 году Элен Дедженерес взяла из калифорнийского приюта щенка по кличке Игги, который стал ее седьмым питомцем. К сожалению, щенок не смог ужиться с кошками Дедженерес, и ведущая отдала собаку 11-летним дочерям своего парикмахера.

Через две недели приют забрал собаку, ссылаясь на соглашение, что ведущая не имеет право передаривать питомца. Кроме того, политика приюта — не отдавать щенков семьям с детьми младше 14 лет.

Дедженерес в слезах умоляла приют вернуть собаку ее парикмахеру.

«Сегодня у меня тяжелый день. Я не могу притворяться смешной, когда все идет так ужасно неправильно. Я умоляю их вернуть эту собаку этой семье. Я просто хочу, чтобы у семьи была их собака. Это не их вина. Это моя вина», — сожалела ведущая в прямом эфире.