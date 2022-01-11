Малахова попросили покинуть "Прямой эфир"

"Я понимаю, что работа на телевидении — это деньги. И что вы завязаны-повязаны этими контрактами, что, как говорят в оправдание, слова Малахова в эфире не его слова, а чужие. Тем более! Сделай шаг, уйди оттуда, уйди из грязи!"