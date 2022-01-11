Малахова попросили покинуть "Прямой эфир"

Жена российского поэта-песенника Ильи Резника Ирина Резник призвала ведущего программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" Андрея Малахова покинуть шоу. По ее словам, высказывания телеведущего в выпусках довели многих знаменитостей до больницы. Этим она поделилась в беседе с изданием News.ru.
"Я понимаю, что работа на телевидении — это деньги. И что вы завязаны-повязаны этими контрактами, что, как говорят в оправдание, слова Малахова в эфире не его слова, а чужие. Тем более! Сделай шаг, уйди оттуда, уйди из грязи!"
— обратилась Резник к телеведущему.
Кроме этого, она посоветовала ему с в ходить церковь, чтобы помолиться и задуматься о том, сколько он "несчастий принес великим людям".
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