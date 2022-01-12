На 47 году жизни в Доминикане скончался телеведущий Михаил Зеленский. СМИ сообщают, что причиной смерти стал инсульт — врачи пытались его спасти, но не смогли. Многие российские звезды уже отреагировали на скоропостижную кончину телеведущего.

Одним из первых выступил коллега Зеленского Дмитрий Борисов. В своем аккаунте он опубликовал запись, посвященную новости, а также добавил несколько слов от себя.

"Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский, первый ведущий шоу "Прямой эфир" и многолетний программы "Вести-Москва". Всего 46. Соболезнования всем близким, друзьям и коллегам. Михаил был настоящим профи и, было видно, очень светлым человеком"

Соболезнования выразила российская актриса и радиоведущая Анна Довлатова. По словам звезды, она до сих пор отказывается верить в случившееся.

"Я в шоке! Я в ужасе! Что произошло? Миша! Дорогой! Я увидела страшную новость! Я очень надеюсь, что это неправда! Я не верю!"

Не стала сдерживать эмоции и телеведущая Арина Шарапова. Михаил Зеленский был ее давним другом.