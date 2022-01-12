Стало известно, какое наследство оставил Михаил Зеленский

У телеведущего Михаила Зеленского после смерти осталось большое наследство. У него было несколько квартир в Москве и загородный дом. Об этом сообщает издание Dni.ru.

По словам нотариуса, если у Зеленского нет завещания, распределения имущества будет происходить в порядке очередности. По ГК РФ вдова телеведущего получит 50% от совместно нажитого имущества. Остальное будет разделено между детьми и официальной женой усопшего — 39-летней Милой Рубинчик.

Если имущество не удастся разбить на доли, по мнению специалиста, квартиры можно продать, а деньги поделить поровну между наследниками.

У Михаила Зеленского осталось двое детей от второго брака. Его дочерям еще нет 18 лет, поэтому оформлением всех документов будут заниматься их законные представители.