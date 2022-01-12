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1 час назад

"Грязные": ведущая Первого канала сравнила Москву и Берлин

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала, чем Москва лучше Берлина и Нью-Йорка. Своим мнением она поделилась с изданием «Москвич Mag».

"Грязные": ведущая Первого канала сравнила Москву и Берлин
Фото: @ushakovao@ushakovao

По словам Ушаковой, у каждой европейской столицы есть свои преимущества. Например, Лондон отличается парками, а Парижу свойственен особый шарм. От посещения Берлина и Нью-Йорка у телеведущей остались негативные впечатления. Она считает, что Москва гораздо чище и просторнее этих городов.

«Берлин и Нью-Йорк мне запомнились как грязные. Правда, я пешком гуляла только по центральной части этих городов, так что уместно будет сравнивать именно в этом контексте. Так вот центр Москвы, мне кажется, намного чище. И как-то просторнее город, что ли, масштабнее. Я этот простор всегда физически ощущаю, когда возвращаюсь из поездки», — сказала Ольга Ушакова.

Ранее Садальский рассказал, что Малахов "работает на разрыв".

ТВ,Ольга Ушакова,
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