"Грязные": ведущая Первого канала сравнила Москву и Берлин

«Берлин и Нью-Йорк мне запомнились как грязные. Правда, я пешком гуляла только по центральной части этих городов, так что уместно будет сравнивать именно в этом контексте. Так вот центр Москвы, мне кажется, намного чище. И как-то просторнее город, что ли, масштабнее. Я этот простор всегда физически ощущаю, когда возвращаюсь из поездки», — сказала Ольга Ушакова.