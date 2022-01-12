Участник КВН рассказал о вырезанных сценах на телевидении

Участник команды КВН «Сборная Пермского края» Игорь Караваев рассказал, что некоторые сцены для трансляции игры на телевидении вырезают. Он дал интервью блогеру Андрею Пределину на YouTube.

Фото: Страница Игоря Караваева во «ВКонтакте» Страница Игоря Караваева во «ВКонтакте»

По словам артиста, версии КВН для ТВ короче примерно на 40 процентов, чем они есть на самом деле.

«Нужно КВН смотреть вживую, нужно идти туда, потому что процентов 30-40 [материала] вырезается из эфира <...> Это один из аспектов того, что КВН "чуть не тот"», — сказал юморист.

Кроме того, Караваев был на юбилейной игре КВН, посвященной 60-летию проекта. Он рассказал, что из живого выступления вырезали около 60 процентов материала:

«У нас 15 минут было выступление [на игре в честь 60-летия КВН]. В эфире было семь [минут]. О чем мы говорим? Больше половины вырезали».

По мнению комика, в зале было "раза в два смешнее".