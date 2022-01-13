Стало известно о разделе имущества Зеленского с бывшей женой

Российский тележурналист Михаил Зеленский несколько лет назад делил недвижимость с бывшей супругой, фигуристкой Еленой Грушиной, с которой он состоял в браке с 2008 по 2014 год. Он даже инициировал судебное разбирательство. Об этом сообщает издание StarHit.

Так, еще в 2013 году пара приобрела квартиру. Зеленский, в свою очередь, претендовал на часть имущества, однако его бывшая жена после развода не давала пользоваться жильем. И тогда в 2018 году телеведущий под иск в суд.

Грушина также подала встречный иск, потребовав при этом вернуть 1,2 миллиона рублей, которые она брала в кредит для ремонта квартиры и покупки бытовой техники.

Суд отклонил иски, заявив, что по закону, бывшие супруги могут решить подобные вопросы в течение трех лет после развода.

Напомним, что Михаил Зеленский скончался 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Ему было 46 лет.