«Пельш был согласен, что портит нам концерты»

Недавно Алексей Кортнев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Певец рассказал о причинах конфликта с экс-участником группы «Несчастный случай» Валдисом Пельшем.
Музыкант считает, что растущая популярность коллеги разрушила их творческий тандем:
«В рейтинге популярности он обошел Ельцина. Началась, правда, другая проблема. Известность Валдиса переросла популярность «Несчастного случая». На третьем номере все в зале кричали: «Хватит. Давай «Угадай мелодию». Людям был не по душе рок-концерт. Он и сам был согласен, что портит нам концерты».
Валдис Пельш покинул группу в 1997 году. Алексей Кортнев признался, что расставание с товарищем перенес тяжело.
«Обида была. Валдис отказался следовать неким правилам игры, которые мы оговаривали еще в юности. Но это были детские правила. Было бы глупо думать, что он будет им следовать. Пельш должен был всегда говорить с латышским акцентом. Никакого акцента у него никогда, конечно, на самом деле не было. Он вырос в русскоговорящей семье».