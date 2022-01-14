Красавчик из «Не родись красивой» шокировал фанатов

44-летнего актера Петра Красилова давно не приглашают на съемки ни в кино, ни в сериалы. Причиной, как считает он сам, стали изменения в его внешности:
«Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актёра, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой».
Петр набрал вес и отрастил бороду. Актерскую карьеру он не бросил – ушел из кинопавильонов на театральные подмостки.
Появление артиста на шоу Татьяны Устиновой «Мой герой» на ТВЦ шокировало фанатов Красилова. Зрители обсуждают внешность актера: «Боже, Петя! Каким красивым мужчиной был!»; «А растолстел-то! Потому и не снимают в кино. Нельзя артисту так себя распускать»; «Не хотят снимать, потому что в свои года выглядит на 60»; «Не узнаю своего любимого актера» – пишут они в комментариях к выпуску.