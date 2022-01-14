Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Красавчик из «Не родись красивой» изменился до неузнаваемости

44-летнего актера Петра Красилова давно не приглашают на съемки ни в кино, ни в сериалы. Причиной, как считает он сам, стали изменения в его внешности:

Красавчик из «Не родись красивой» шокировал фанатов
Фото: Кадр из сериала "Не родись красивой"Кадр из сериала "Не родись красивой"

«Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актёра, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой».

Петр набрал вес и отрастил бороду. Актерскую карьеру он не бросил – ушел из кинопавильонов на театральные подмостки.

@petrkrasilov_art

Появление артиста на шоу Татьяны Устиновой «Мой герой» на ТВЦ шокировало фанатов Красилова. Зрители обсуждают внешность актера: «Боже, Петя! Каким красивым мужчиной был!»; «А растолстел-то! Потому и не снимают в кино. Нельзя артисту так себя распускать»; «Не хотят снимать, потому что в свои года выглядит на 60»; «Не узнаю своего любимого актера» – пишут они в комментариях к выпуску.

Ранее мы рассказывали, как изменились актеры из "Бумера".

ТВ,Бумер,Петр Красилов,Татьяна Устинова,ТВ Центр,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители