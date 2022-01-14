"На моих глазах": вдова Зеленского о его смерти

Мила Рубинчик, вдова журналиста Михаила Зеленского, в эфире "России 1" впервые рассказала о смерти супруга.

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"Все случилось внезапно, не было никакой причины... Я была рядом, все произошло на моих глазах",

— поделилась Мила.

По словам девушки, Зеленскому стало плохо, а затем "все случилось" на входе в медпункт. Скорая помощь пыталась успеть, а врачи сделали все, что смогли.

Рубинчик отмечает, что Михаил курил, и это могло повлиять на работу его сосудов. Также причиной могла стать его работа на телевидении, которой он отдавался на 200 процентов.