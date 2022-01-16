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3 часа назад

Коллега Зеленского рассказал о его завещании

Николай Сергеев, коллега Михаила Зеленского по проекту «Билет в Большой» на канале «Культура», заявил, что телеведущий вряд ли оставил завещание. Об этом он рассказал изданию StarHit.

По мнению коллег, Зеленский не думал о том, что может скоро умереть, и вряд ли составил завещание. Кроме того, он не был богат.

«Я даже не знаю, было ли ему, что завещать. Несмотря на всю свою известность, Миша был человеком крайне скромным, не гнался за какими-то материальными благами. Насколько мне известно, даже жил в съемной квартире», — сказал Сергеев.

Он добавил, что первые три выпуска в программе «Билет в Большой» телеведущий работал бесплатно:

«Ему просто был интересен новый формат, новые возможности».

По словам Николая Сергеева, Зеленский работал за «очень небольшие деньги», но получал удовольствие от того, что находился в театральной среде.

Ранее Мила Рубинчик, вдова журналиста Михаила Зеленского, рассказала о смерти супруга.

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