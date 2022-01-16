Николай Сергеев, коллега Михаила Зеленского по проекту «Билет в Большой» на канале «Культура», заявил, что телеведущий вряд ли оставил завещание. Об этом он рассказал изданию StarHit.

По мнению коллег, Зеленский не думал о том, что может скоро умереть, и вряд ли составил завещание. Кроме того, он не был богат.

«Я даже не знаю, было ли ему, что завещать. Несмотря на всю свою известность, Миша был человеком крайне скромным, не гнался за какими-то материальными благами. Насколько мне известно, даже жил в съемной квартире», — сказал Сергеев.

Он добавил, что первые три выпуска в программе «Билет в Большой» телеведущий работал бесплатно:

«Ему просто был интересен новый формат, новые возможности».