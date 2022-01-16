Ведущая Первого канала назвала худший возраст

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, что постоянно испытывала сомнения и страх, когда ей было от 20 до 30 лет. Худший возраст сваха назвала в посте в Instagram.

«Возраст, который я никогда не любила, — от 20 до 30 лет. Возраст постоянных сомнений и страха. Бывали дни, когда мне было тяжело, а потом, вдруг наступало глубокое удовлетворение»,

— призналась телеведущая. По ее словам, постоянные взлеты и падения очень изнуряли ее.

Сябитова также дала совет людям старше 20 и младше 30 лет. «Не бойтесь осуждений от мира. Если вы молоды и у вас ничего нет, то в такие времена надо притворяться более значительными», — порекомендовала сваха. По ее мнению, хорошей идеей для молодых людей может стать покупка брендовых вещей на последние деньги или приобретение дорогой машины в кредит. Телеведущая подчеркнула, что в этом возрасте поступали именно так.

«И хотя мне тоже не нравится, как устроен этот мир, но он такой. Можем ли мы, взрослые, осуждать детей за эти глупости, когда сами участвовали в создании такого мира?» — заключила сваха.