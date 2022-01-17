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49 минут назад

Киселев грубо высказался о Познере в эфире программы

Телеведущий Дмитрий Киселев нелестно отозвался об известном журналисте Владимире Познере. В эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Киселев позволил себе высказаться о популярном ведущем.

Киселев грубо высказался о Познере в эфире программы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В России он лишь кормится и страдает",

- считает Киселев.

Он напомнил, что Познер регулярно говорит, что в Париже чувствует себя "намного счастливее".

У Владимира Познера три гражданства: российское, французское и американское.

Ранее мы писали, что пишут о фильме-разоблачении инфоцыганства, который подготовила Ксения Собчак.

ТВ,Владимир Познер,Ксения Собчак,Дмитрий Киселев,
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