Киселев грубо высказался о Познере в эфире программы

Телеведущий Дмитрий Киселев нелестно отозвался об известном журналисте Владимире Познере. В эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Киселев позволил себе высказаться о популярном ведущем.
"В России он лишь кормится и страдает",
- считает Киселев.
Он напомнил, что Познер регулярно говорит, что в Париже чувствует себя "намного счастливее".
У Владимира Познера три гражданства: российское, французское и американское.
Ранее мы писали, что пишут о фильме-разоблачении инфоцыганства, который подготовила Ксения Собчак.