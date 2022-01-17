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2 часа назад

Корчевников высказался о первой супруге Олега Табакова

Телеведущий Борис Корчевников высказался о бывшей супруге Олега Табакова. Во время съемок передачи "Судьба человека" у него завязался разговор с приглашенным гостем, актером Александром Ильиным. Ильин рассказал, что его отец ушел из семьи, из-за чего его родители развелись много лет назад.

Корчевников высказался о первой жене Табакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он преподавал в Свердловском театральном училище. Женился на своей ученице. Она недавно умерла. Преподавала речь в Щепкинском училище".

На что Корчевников добавил:

"Послушайте, это прямо история Олега Табакова, который когда-то тоже ушел из семьи, где был не один ребенок, к своей ученице. Жена Олега Табакова не общалась с ним потом до самой его смерти. Даже на похоронах не была".

Ранее мы писали, что Токарева поставила на место Корчевникова.

ТВ,Судьба человека,Александр Ильин,Борис Корчевников,Олег Табаков,
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