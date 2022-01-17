Корчевников высказался о первой жене Табакова

Телеведущий Борис Корчевников высказался о бывшей супруге Олега Табакова. Во время съемок передачи "Судьба человека" у него завязался разговор с приглашенным гостем, актером Александром Ильиным. Ильин рассказал, что его отец ушел из семьи, из-за чего его родители развелись много лет назад.
"Он преподавал в Свердловском театральном училище. Женился на своей ученице. Она недавно умерла. Преподавала речь в Щепкинском училище".
На что Корчевников добавил:
"Послушайте, это прямо история Олега Табакова, который когда-то тоже ушел из семьи, где был не один ребенок, к своей ученице. Жена Олега Табакова не общалась с ним потом до самой его смерти. Даже на похоронах не была".
Ранее мы писали, что Токарева поставила на место Корчевникова.