Стоянов рассказал о поцелуях с Олейниковым в «Городке»

В шоу «ОХ» на YouTube актер Юрий Стоянов рассказал о поцелуях с Ильей Олейниковым на съемочной площадке сатирической телепередачи «Городок». По сюжету скетчей Юрию Стоянову часто приходилось примерять женские образы. Актер подчеркнул, что он никогда не целовался с коллегой в действительности.
«Нет, не целовались никогда. Так вот, прям по-настоящему», — уточнил Юрий Стоянов.
Актер рассказал, что в «Городке» он исполнил более трех тысяч женских ролей. Стоянову приходилось тщательно преображаться, используя все предметы женского гардероба. Актер вспомнил, что Олейников как-то попросил его не надевать при нем колготки.
Кстати, Юрий Стоянов признался, что не любил играть женщин, но относился к таким ролям как к части своей профессии.
«Я это рассматривал как часть профессии, как необходимое зло, как будто я в театре Шекспира, а женщин нет, им запрещено, и все женские роли играют мужики», — объяснил артист.