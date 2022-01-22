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1 час назад

Стоянов рассказал о поцелуях с Олейниковым в «Городке»

В шоу «ОХ» на YouTube актер Юрий Стоянов рассказал о поцелуях с Ильей Олейниковым на съемочной площадке сатирической телепередачи «Городок». По сюжету скетчей Юрию Стоянову часто приходилось примерять женские образы. Актер подчеркнул, что он никогда не целовался с коллегой в действительности.

Стоянов рассказал о поцелуях с Олейниковым в «Городке»
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Нет, не целовались никогда. Так вот, прям по-настоящему», — уточнил Юрий Стоянов.

Актер рассказал, что в «Городке» он исполнил более трех тысяч женских ролей. Стоянову приходилось тщательно преображаться, используя все предметы женского гардероба. Актер вспомнил, что Олейников как-то попросил его не надевать при нем колготки.

Кстати, Юрий Стоянов признался, что не любил играть женщин, но относился к таким ролям как к части своей профессии.

«Я это рассматривал как часть профессии, как необходимое зло, как будто я в театре Шекспира, а женщин нет, им запрещено, и все женские роли играют мужики», — объяснил артист.

Тем временем продюсер «Бригады» рассказал, почему не хотели брать Безрукова.

ТВ,Илья Олейников,Юрий Стоянов,
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