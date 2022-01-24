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2 часа назад

Хлебникова в эфире ток-шоу рассказала о состоянии лица после пожара

Певица Марина Хлебникова, некоторое время назад пострадавшая в результате пожара в собственной квартире, выписалась из больницы. В СМИ начали появляться слухи, что у звезды сильные ожоги лица и она якобы собирается делать пластическую операцию. Артистка впервые рассказала о реальном положении дел в в эфире программы «"Прямой эфир" канала "Россия 1".

Хлебникова в эфире ток-шоу рассказала о состоянии лица после пожара
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

"Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке!".

Также певица добавила, что вопрос с жильем тоже стоит на повестке:

"С квартирой все решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!".

Напомним, в ноябре 2021 в квартире Марины Хлебниковой произошел сильный пожар. Всем, кто находился в этот момент внутри, удалось спастись.

Ранее мы писали, что выписавшейся из больницы Марине Хлебниковой негде жить.

ТВ,Марина Хлебникова,
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