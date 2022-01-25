«Налей и отойди»: как сейчас выглядит девочка из рекламы сока

Кто не помнит ушедшую в народ фразу из рекламы сока «Моя семья» 2003 года: «А ты налей и отойди»? В кадре ее произнесла Диана Шпак. Спустя почти 20 лет выясняем, как сейчас выглядит и чем занимается Диана.

Фото: Кадр из рекламы Кадр из рекламы

В начале нулевых на телеэкранах транслировалась серия рекламных роликов сока «Моя семья». Один из них, в котором папа в очередной раз наливает дочке стакан сока и спрашивает ребенка, не лопнет ли она, особенно запомнился зрителям, ведь девочка отвечала: «А ты налей и отойди». Это выражение ушло в народ, а озвучившая его Диана Шпак ныне — 24-летняя начинающая актриса и звезда соцсетей.

Instagram

Родилась Диана в Лос-Анджелесе, где ее родители работали по контракту. Когда девочке было 2 года, семья переехала в Москву, и Диана почти сразу начала карьеру актрисы: на одном из семейных мероприятий работал профессиональный фотограф, сделавший снимки Дианы. Фотографии так понравились матери Шпак, что она разослала их по актерским агентствам.

Первым проектом в карьере Дианы стали съемки в рекламной кампании «Kinder сюрприза», а в качестве гонорара девочка получила набор сладостей бренда. Затем Шпак прошла кастинг в рекламу сока «Фруктовый сад» и на съемках произнесла также известную многим фразу «Я слива лиловая, спелая, садовая».

Instagram

В 2003 году Диана стала частью «Моей семьи» и снялась во многих рекламных роликах бренда, а на XIII Московском международном фестивале рекламы даже получила приз за лучший женский образ в рекламе. После такого успеха Шпак пробовала себя в роли актрисы и телеведущей: девочка снялась в сериале «Грехи отцов», «Люба, дети и завод», «Сделка». Также Диана работала актрисой озвучания в анимации.

В 2009 году Шпак вместе с Марком Тишманом вела на Первом канале шоу «Сокровище нации», а в 2014 — участвовала в программе «Наше время».

Удивительно, но после такой стремительно складывающейся успешной карьеры Шпак пропала с телеэкранов — по окончании школы девушка решила вернуться в родной Лос-Анджелес и продолжить учебу там.

Диана выбрала для себя карьеру режиссера и параллельно занялась писательством — на известной интернет-платформе Wattpad под псевдонимом Диана Лилит вышел первый роман девушки «InstaDrug» и стал лидером среди young adult литературы на сайте.

Сейчас в копилке Шпак уже 6 написанных книг, изданных и в России. Судя по аккаунту Instagram девушки, Диана много времени проводит в России, но подробности личной жизни оставляет за кадром.