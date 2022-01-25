Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
25 января

Эллен 64: как прославилась самая смешная американка на ТВ

Звезда американского телевидения Эллен Дедженерес 26 января отмечает день рождения — ей исполнилось 64 года. За плечами у Эллен яркая интересная жизнь и успешная карьера. Дедженерес даже называют самой популярной гей-персоной в мире!

1/8 Звезда американского телевидения Эллен Дедженерес 26 января отмечает день рождения — ей исполнилось 64 года.
Фото: @theellenshow
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/8 Начинала Эллен еще в 80-х годах со стендап-выступлений в барах и клубах. Харизматичной блондинке удалось добиться звания самого смешного человека в Америке, по версии телеканала Showtime.
Фото: globallookpress.com
3/8 Затем Дедженерес стала покорять телевидение и смешила всех в ситкоме "Эллен", а в 1997 году сделала громкий каминг аут — объявила о своей сексуальной ориентации. Заявление она сделала на шоу Опры Уинфри, а позже появилась на обложке журнала Time. Эта новость тогда всполошила весь шоу0бизнес, и, хотя ситком "Эллен" закрыли, ее карьера продолжала идти в гору.
Фото: globallookpress.com
4/8 В 2003 году появился проект "Шоу Эллен Дедженерес", ставший культовым американским вечерним шоу. Только в первом сезоне шоу получило 11 номинаций "Эмми" (выиграло четыре), а за первые три сезона взяло 25 премий.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/8 Зрители быстро полюбили Эллен за тонкий и острый юмор, доброжелательность, харизму, танцы и благотворительность в эфире.
Фото: Ellentube
6/8 Кроме деятельности на ТВ Эллен знают по ее проекту "Ellen’s Wonderful Web of Wonderment" — шоу талантов для юных дарований. Проект прославил многих талантливых ребят.
Фото: @theellenshow
7/8 Эллен доверяют вести самые популярные церемонии в мире, "Эмми", Грэмми", "Оскар", она участвовала в документальных проектах, благотворительных инициативах, снималась в ситкомах.
Фото: @theellenshow
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/8 Дедженерес и в 64 года не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает жить счастливой жизнью со своей возлюбленной Поршей де Росси.
Фото: @theellenshow

Начинала Эллен еще в 80-х годах со стендап-выступлений в барах и клубах. Харизматичной блондинке удалось добиться звания самого смешного человека в Америке, по версии телеканала Showtime.

Затем Дедженерес стала покорять телевидение и смешила всех в ситкоме "Эллен", а в 1997 году сделала громкий каминг аут — объявила о своей сексуальной ориентации. Заявление она сделала на шоу Опры Уинфри, а позже появилась на обложке журнала Time. Эта новость тогда всполошила весь шоу0бизнес, и, хотя ситком "Эллен" закрыли, ее карьера продолжала идти в гору.

В 2003 году появился проект "Шоу Эллен Дедженерес", ставший культовым американским вечерним шоу. Только в первом сезоне шоу получило 11 номинаций "Эмми" (выиграло четыре), а за первые три сезона взяло 25 премий.

Зрители быстро полюбили Эллен за тонкий и острый юмор, доброжелательность, харизму, танцы и благотворительность в эфире.

Кроме деятельности на ТВ Эллен знают по ее проекту "Ellen’s Wonderful Web of Wonderment" — шоу талантов для юных дарований. Проект прославил многих талантливых ребят.

Эллен доверяют вести самые популярные церемонии в мире, "Эмми", Грэмми", "Оскар", она участвовала в документальных проектах, благотворительных инициативах, снималась в ситкомах. Дедженерес и в 64 года не собирается останавливаться на достигнутом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители