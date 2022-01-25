В Сети появился видео-отрывок репортажа корреспондентки, которая попала в странную и страшную ситуацию.

Так, журналистка Тори Йоргей из Западной Вирджинии вела репортаж в прямом эфире, когда ее сбила машина, но она продолжила репортаж. Смотрите видео, чтобы узнать, как это было.

Интересно, что после произошедшего женщина, сидевшая за рулем автомобиля, обратилась к ней с извинениями и журналистка ответила: «Мэм, вы очень милы, но всё нормально. Знаете, это моя последняя рабочая неделя, и я так и знала, что это произойдёт».

Затем ведущий шоу Тим Ирр спросил, как она себя чувствует. Корреспондентка ответила:

«Я даже не знаю, Тим. Вся моя жизнь пронеслась у меня перед глазами. Но это прямой эфир. Всё нормально. Я думала, что я стою в безопасном месте, но очевидно камеру нужно передвинуть».

Затем она просто продолжила рассказывать о прорыве водопровода, а после получила известность в соцсетях.