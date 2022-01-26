Волочкова устроила скандал на "Пусть говорят"

Анастасия Волочкова устроила скандал в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале из-за того, что ей не передали цветы от возлюбленного Сергея Кузнецова.
«Солнышко мое, ты цветы получила?»
— спросил партнер балерины, вышедший на связь со студией передачи.
«Где мои цветы? Зажали цветы! Люди! Ну вроде серьезная студия»,
— отреагировала Волочкова, после чего танцовщице передали букет от возлюбленного.
Анастасия Волочкова пришла на программу, чтобы рассказать свою версию случившегося в самолете скандала. Артистка возвращалась со своего отдыха на Мальдивских островах, но поездка завершилась неприятным инцидентом на борту. Конфликт произошел из-за отказа балерины надевать маску.