Волочкова устроила скандал на "Пусть говорят"

Анастасия Волочкова устроила скандал в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале из-за того, что ей не передали цветы от возлюбленного Сергея Кузнецова.

«Солнышко мое, ты цветы получила?»

— спросил партнер балерины, вышедший на связь со студией передачи.

«Где мои цветы? Зажали цветы! Люди! Ну вроде серьезная студия»,

— отреагировала Волочкова, после чего танцовщице передали букет от возлюбленного.