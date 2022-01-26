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1 час назад

Волочкова устроила скандал на "Пусть говорят"

Анастасия Волочкова устроила скандал в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале из-за того, что ей не передали цветы от возлюбленного Сергея Кузнецова.

«Солнышко мое, ты цветы получила?»

— спросил партнер балерины, вышедший на связь со студией передачи.

«Где мои цветы? Зажали цветы! Люди! Ну вроде серьезная студия»,

— отреагировала Волочкова, после чего танцовщице передали букет от возлюбленного.

Анастасия Волочкова пришла на программу, чтобы рассказать свою версию случившегося в самолете скандала. Артистка возвращалась со своего отдыха на Мальдивских островах, но поездка завершилась неприятным инцидентом на борту. Конфликт произошел из-за отказа балерины надевать маску.

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