"Хамство и непрофессионализм жюри вызвали у меня изумление"

"Жюри захейтили меня за собственную версию нетленной песни «Нежность» во втором выпуске, и я очень быстро ушла из проекта. Помню, когда только спустилась со сцены, ко мне все подходили и говорили: «Наташка, ну ты скала! Ты кремень! Как ты так держалась! Как ты не расплакалась? Как ты их не послала?!.. » А я даже не сразу поняла, о чем они. Мне было так естественно и легко, все равно. Беспрецедентное хамство и непрофессионализм жюри вызвали у меня лишь детское изумление. Я не притворялась. Наверное, потому что среди них не было ни одного авторитета для меня",