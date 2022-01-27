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1 час назад

Власова: "Хамство и непрофессионализм жюри вызвали у меня изумление"

Бывшая участница шоу "Суперстар. Возвращение" певица Наталия Власова поделилась своими впечатлениями после ухода с проекта. Она дала интервью журналу Hello!, где, среди прочего, вспомнила о скандальном прощании с шоу.

"Хамство и непрофессионализм жюри вызвали у меня изумление"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Власова вышла на сцену со своей версией песни "Нежность" ("Опустела без тебя земля").

"Жюри захейтили меня за собственную версию нетленной песни «Нежность» во втором выпуске, и я очень быстро ушла из проекта. Помню, когда только спустилась со сцены, ко мне все подходили и говорили: «Наташка, ну ты скала! Ты кремень! Как ты так держалась! Как ты не расплакалась? Как ты их не послала?!.. » А я даже не сразу поняла, о чем они. Мне было так естественно и легко, все равно. Беспрецедентное хамство и непрофессионализм жюри вызвали у меня лишь детское изумление. Я не притворялась. Наверное, потому что среди них не было ни одного авторитета для меня",

- вспомнила певица.

Члены жюри действительно крайне негативно восприняли интерпретацию известной композиции. Их реакция поразила многих. На нее буквально накинулись Лера Кудрявцева, Маша Распутина и Стас Пьеха. А музыкальный критик Сергей Соседов подытожил:

"Совершенно ужасная фразировка, интонационно это неверно! Это отвратительно, недопустимо в этой песне. Кто вам позволил менять несколько нот в этой песне? И сделать никчемную слащавую вставку? Может быть, я слишком резок, простите меня! За эту песню я глотку перегрызу!".

По словам Власовой, ее расстроило лишь то, что она не успела исполнить на сцене шоу свою собственную песню.

"Расстроилась я позже и только от одной мысли, что теперь не спою в финале свою "Она любила музыку". А оказалось, я ушла, чтобы спеть ее в своем "финале" с Димой Биланом. Если бы я осталась в шоу, этот дуэт никогда бы не родился".

Ранее мы писали, что в финале шоу "Голос" Градского "оживили".

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